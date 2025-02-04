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الأردن يسير 14 طائرة مساعدات جديدة ضمن الجسر الجوي الإنساني إلى غزة

منذ 3 ثواني
الأردن يسير 14 طائرة مساعدات جديدة ضمن الجسر الجوي الإنساني إلى غزة

وطنا اليوم:استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بتسيير الجسر الجوي الإنساني إلى قطاع غزة، أقلعت اليوم الثلاثاء، من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، 14 طائرة مروحية جديدة.
وتحمل الطائرات على متنها 15 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ليصل الوزن الإجمالي الذي تم نقله نحو 100 طن من المواد والتي تم نقلها إلى موقع كوسوفيم بمنطقة القرارة الفلسطينية، وتسليمها إلى محتاجيها في القطاع.
ويهدف الجسر الإنساني الذي تسيره المملكة الأردنية الهاشمية إلى تسريع عملية نقل المواد العاجلة خاصة العلاجات واللوازم الطبية، إلى القطاع.
وبلغ مجموع الطائرات العامودية التي شاركت بالجسر الجوي والتي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية 86 طائرة من ضمنها “9” طائرات إيطالية، فضلاً عن الإنزالات الجوية السابقة والتي بلغت 125 انزالاً أردنياً و 266 انزالاً جوياً من جيوش شقيقة وصديقة، إضافة إلى 53 طائرة وصلت إلى مطار العريش المصري، كما وصلت القطاع بعد توقيع الهدنة نحو 1067شاحنة .


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