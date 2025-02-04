المعلم عبد الرحمن الشمايلة.. يحوّل التربية الرياضية إلى مفتاح للنجاح والانضباط في التعليم في الكرك

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_في محافظة الكرك، وتحديدًا في مدرسة الشهابية الثانوية للبنين، يبرز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشمايلة كمعلم تربية رياضية استثنائي، حيث نجح في تحويل حصة الرياضة إلى تجربة تعليمية ملهمة وممتعة للطلاب.

من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها على منصاته الاجتماعية، يظهر الشمايلة وهو يقدم حصصًا رياضية تفاعلية، تجمع بين النشاط البدني والتحفيز النفسي، مما ينعكس إيجابًا على انضباط الطلاب وحماسهم للمناهج الدراسية.

ولاقت هذه الفيديوهات إعجاب مئات الأردنيين، الذين أشادوا بأسلوبه المبتكر في التدريس.

و يُذكر أن الدكتور عبد الرحمن الشمايلة يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الرياضية في نادي الشهابية، ويُدير أكاديمية للتدريب الرياضي في الكرك، حيث يساهم في تطوير مهارات الشباب في كرة القدم والسباحة.

واثبت الشمايلة من خلال جهوده المميزة والمبتكرة في احدى المدارس الحكومية أن التربية الرياضية ليست مجرد نشاط بدني، بل هي وسيلة لتعزيز الانضباط والنشاط والرغبة في التعلم بين الطلاب، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به في مجال التعليم.

لمشاهدة إحدى حصصه المميزة، يمكنكم الاطلاع على الفيديو

التالي: