الملك يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، اليوم الثلاثاء، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والبناء عليه لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية تكثيف الجهود الإنسانية الدولية لمضاعفة المساعدات إلى مناطق القطاع.

وحذر جلالة الملك من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وبحث اللقاء سبل توسيع التعاون الثنائي بين الأردن واليونان، والثلاثي مع قبرص، والبناء على مخرجات القمة الأردنية القبرصية اليونانية التي عقدت أخيرا في نيقوسيا.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.