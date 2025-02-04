فتح تدعو حماس للتنازل عن حكم غزة للبدء في إعادة إعمار القطاع

وطنا اليوم:أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، مشيرة إلى أنها غرفة عمليات للتدخلات الطارئة وبالتنسيق مع مختلف الشركاء تعمل لتوفير كل ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهالي القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الحكومة وبالتنسيق مع مصر والأطراف المعنية تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل لتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم.

في موازاة ذلك، أعلن منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح اليوم، أن على حركة حماس التنازل عن الحكم في غزة، وتسليم الإدارة للحكومة الفلسطينية للبدء في إعادة إعمار القطاع.

وأكد الحايك في تصريحات إذاعية، ضرورة خروج حركتي فتح وحماس من المشهد الحكومي ودعم الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة، مشدداً على وجوب أن تكون السلطة الفلسطينية موجودة في القطاع من أجل توحيد الجغرافيا والإدارة، وفق تعبيره.

فيما قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، يوم الجمعة الماضي، إن الحركة ستواصل حكم قطاع غزة حتى يتم العثور على بديل فلسطيني.

وفي تصريحات لوكالة “أسوشييتد برس” اتهم النونو حركة فتح برفض خيارين قدمتهما مصر في مقترحها للطرفين لإدارة القطاع بعد الحرب.

وأشار إلى أن المقترحين هما بين تسليم إدارة غزة إلى “لجنة دعم مجتمعية” مكونة من فلسطينيين تكنوقراط مستقلين، أو القبول بإنشاء حكومة توافق وطني تدير الضفة الغربية وقطاع غزة معا.