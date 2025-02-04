منخفض جوي من الدرجة الثالثة يؤثر على المملكة

وطنا اليوم:قال مركز طقس العرب إن المملكة ستتأثر يومي الأربعاء والخميس بمنخفض جوي مصنف من الدرجة الثالثة (متوسط إلى عالي الفعالية)، وفق مقياس شدة المنخفضات الجوية المعتمد من طقس العرب.

ويُعد هذا المنخفض ماطرًا بامتياز، ومن المتوقع أن يساهم جزئيًا في تحسين الأداء المطري في المملكة.

تصنيف المنخفض وأبرز تأثيراته

أظهرت آخر التحليلات والبيانات في مركز طقس العرب أن المنخفض الجوي القادم تم تصنيفه ضمن الدرجة الثالثة نظرًا لعدة عوامل، أبرزها:

كميات الأمطار المتوقعة: يُتوقع هطول أمطار غزيرة في مناطق عدة، تصل إلى 50 ملم في بعض المناطق، ما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه.

انخفاض كبير في الضغط الجوي: مما يؤدي إلى رياح قوية وعاصفة، خاصة يوم الخميس، حيث يُتوقع أن تتجاوز سرعة هبات الرياح 100 كم/ساعة داخل المدن والأحياء.

فرصة لتساقط الثلوج: على المرتفعات الجنوبية العالية، مع احتمالية زخات ثلجية على القمم الشمالية.

الأربعاء: بدء التأثير الفعلي للمنخفض الجوي

من المتوقع أن يتسبب المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة له في انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة يوم الأربعاء، لتصبح أقل من معدلاتها بقليل.

صباح الأربعاء: احتمال هطول زخات مطرية متفرقة.

ظهيرة الأربعاء: يبدأ التأثير الفعلي للمنخفض، ويتحول الطقس إلى بارد وعاصف مع هطول الأمطار شمالًا، تمتد تدريجيًا إلى الوسط والجنوب.

المساء والليل: يشتد تأثير المنخفض، حيث تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وزخات البَرَد، مع هبات رياح قوية قد تصل إلى 100 كم/ساعة، ما يؤدي إلى تشكل موجات غبارية في المناطق الصحراوية.

الخميس: استمرار تأثير المنخفض مع رياح قطبية شديدة البرودة

صباح الخميس: يستمر تدفق رياح قطبية نحو المملكة، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تصبح أقل من معدلاتها المعتادة بـ 5-7 درجات مئوية.

الطقس العام: بارد إلى شديد البرودة في المرتفعات، مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، وامتداد الأمطار نحو الجنوب والشرق.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية قوية جدًا، تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 100 كم/ساعة، مما يسبب عواصف غبارية في المناطق الصحراوية.

المناطق المشمولة بتساقط الثلوج

جنوب المملكة: يتوقع تساقط ثلوج متراكمة على قمم جبال الطفيلة (القادسية، الرشادية) والمناطق المحيطة بها، وتمتد لاحقًا إلى قمم جبال الشراه في معان والكرك.

شمال ووسط المملكة: زخات ثلجية محتملة فوق جبال جرش وعجلون العالية، وقد تكون ممزوجة بالأمطار فوق جبال البلقاء وعمان.

الخميس ليلاً: المنخفض يتحرك شرقًا مع بقاء تأثير الكتلة الباردة

يتحرك المنخفض مبتعدًا عن المملكة مساء الخميس، لكن تبقى الأجواء شديدة البرودة، خاصة في المرتفعات الجبلية.

تبقى الفرصة قائمة لبعض الزخات المطرية والثلجية في الجنوب، مع احتمال تشكل الانجماد في المرتفعات العالية.

قطاع غزة يواجه المنخفض وسط أزمة إنسانية

مع اقتراب المنخفض الجوي، يتوقع أن يزيد من معاناة سكان قطاع غزة، حيث يعيش عشرات الآلاف في العراء بدون مأوى.

وتشكل الأمطار الغزيرة والرياح العاتية تهديدًا إضافيًا لحياة المدنيين الذين يقيمون في خيام أو منازل متضررة وآيلة للسقوط.

توصيات طقس العرب

الحذر من الرياح القوية جدًا التي قد تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة.

الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار والضباب.

الحذر من جريان الأودية والسيول في المناطق المنخفضة بسبب غزارة الأمطار.

الانتباه من خطر الانزلاق نتيجة زخات البَرَد أو الثلوج في المرتفعات الجنوبية.

الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة لتجنب مخاطر الاختناق والحرائق.

الحذر من الانجماد في المرتفعات الجنوبية العالية خلال ساعات الليل المتأخرة.

يُعتبر هذا المنخفض أول منخفض جوي فعلي لهذا الشتاء، ويستدعي الاستعداد واتخاذ الاحتياطات اللازمة.