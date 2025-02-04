توقعات بإقبال قليل من الأردنيين على العمرة في رمضان

وطنا اليوم:توقعت جمعية وكلاء السياحة والسفر إقبال عدد قليل من الأردنيين على أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأرجع الناطق باسم الجمعية، رافع الطاهات، يوم الاثنين، ذلك إلى عدم وجود عطلة خلال الشهر الفضيل، الذي من المتوقع أن يتزامن وفقًا للحسابات الفلكية مع بداية شهر آذار/مارس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الرحلات.

وقال الطاهات إن أسعار الرحلات لأداء مناسك العمرة عادة ما ترتفع في شهر رمضان، خصوصًا في العشر الأواخر، سواء كانت برًا أو جوًا.

وأضاف أن أسعار رحلات العمرة برًا حاليًا تبدأ من 225 دينارًا للشخص في الغرفة الرباعية، بينما تبدأ جوًا من 450 دينارًا للشخص للغرفة الرباعية في الفنادق التي تعادل 3 نجوم، مرجحًا ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، إذ يتوقع أن ترتفع أسعار الرحلات الجوية إلى ما يزيد عن 1500 دينار للشخص، في حين من المتوقع أن تصل أسعار الرحلات برًا في العشر الأواخر إلى ما يقارب 350 دينارًا للشخص الواحد.

وتراجعت نسبة المعتمرين الأردنيين بنسبة 60% مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، بحسب تصريح سابق للطاهات، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار الرحلات وارتفاع سعر التأشيرة (الفيزا)، إضافة إلى زيادة الكلفة التي تشكل عبئًا كبيرًا على الكثير من الأسر، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.