بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أحمد الشرع يدخل الكعبة ويقبل الحجر الأسود

منذ 8 ثواني
أحمد الشرع يدخل الكعبة ويقبل الحجر الأسود

وطنا اليوم:وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مدينة جدة السعودية، حيث توجه بعدها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل آل سعود.
وتأتي هذه الزيارة بعد اختتام الرئيس الشرع يوم الاثنين زيارته الأولى إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونشر حساب رئاسة الإدارة السورية الانتقالية على إكس صورا ظهر الشرع وهو يخرج من الكعبة ويقبل الحجر الأسود ويؤدي الصلاة في الحرم المكي.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:35

بن غفير: نتنياهو يتراجع عن منع السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح

19:25

جدلية العلاقة و”تبادل الأدوار” بين المقاومة وحواضنها

19:24

إعلان هام – نقل موقع فعالية إشهار برنامج احتفالات فرسان التغيير

19:22

واقعة البصل (قصة قصيرة)

19:17

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي

19:14

ولي العهد لموسى التعمري: كل التوفيق

19:12

الملك يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

18:17

قوة أمنية خاصة تقتل مطلوب خطير بعد تطبيق قواعد الاشتباك

16:55

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

16:39

الملك يستقبل بحضور ولي العهد وزير خارجية أوزبكستان

16:35

بعد تشات جي بي تي.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل

16:24

التعمري يؤكد انتقاله إلى نادي رين الفرنسي

وفيات
وفيات الاثنين 3-2-2025وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025