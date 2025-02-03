أحمد الشرع يدخل الكعبة ويقبل الحجر الأسود

وطنا اليوم:وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مدينة جدة السعودية، حيث توجه بعدها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل آل سعود.

وتأتي هذه الزيارة بعد اختتام الرئيس الشرع يوم الاثنين زيارته الأولى إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونشر حساب رئاسة الإدارة السورية الانتقالية على إكس صورا ظهر الشرع وهو يخرج من الكعبة ويقبل الحجر الأسود ويؤدي الصلاة في الحرم المكي.