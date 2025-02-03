بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

16 مروحية أردنية تحمل مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

منذ 14 ثانية
16 مروحية أردنية تحمل مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:تستمر القوات المسلحة بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر طائرات الجسر الجوي إلى قطاع غزة من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية من خلال 16 طائرة مروحية على متنها 20 طناً، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وبلغ مجموع عدد الطائرات العامودية التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية 72 طائرة من ضمنها 8 طائرات إيطالية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:13

الدفاع المدني يخمد حريقا في محلات لدهان المركبات بالعاصمة

15:10

الملكة رانيا تطالب بتطبيق عالمي غير مشروط لحقوق الأطفال

14:37

العقبة تستضيف المؤتمر السنوي لمنظمي حفلات الزفاف

14:30

هجوم عنيف من ترمب وماسك على وكالة USAID.. هل يتم إغلاقها؟

14:23

ترجيحات بعقد قمة بين ترامب وبوتين في دولة عربية

14:14

أبو السعود: الحصاد المائي أولوية لمواجهة التغيرات المناخية وشح الموارد

14:10

55 مليون دولار مستوردات قطر من السلع الزراعية الأردنية

12:57

الرئيس السوري أحمد الشرع يزور تركيا الثلاثاء

12:48

مندوب الاحتلال الأممي محذرا من مصر: لماذا تعزز جيشها؟

12:38

تخصيص 4.5 مليون دينار لإعادة وإنشاء طرق بمناطق لواء بني عبيد

12:26

جوارديولا يشيد بفريقه رغم الخسارة الثقيلة أمام آرسنال

12:22

قرار وزير التعليم العالي بإلغاء شرط تعيين طبيب في المدارس الخاصة: كارثة تهدد صحة الطلاب ووظائف الأطباء

وفيات
وفيات الاثنين 3-2-2025وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025