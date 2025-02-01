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عيش لحالك اغنية جديدة للفنانة العراقية ميرنا كوزا

منذ 24 ثانية
عيش لحالك اغنية جديدة للفنانة العراقية ميرنا كوزا

 

وطنا اليوم_طرحت الفنانة العراقية ميرنا كوزا ،جديد اعمالها الغنائية تحت عنوان “عيش الحالك “من انتاجها ،ومن كلمات والحان غزوان علي ،ومكس وماسترنغ وتوزيع حسام كامل ،وتم تصويرها باسلوب الفيديو كليب في الولايات المتحدة الامريكية.

“عيش لحالك ” من الاغنيات الشبابية التي تخاطب جيل الشباب ،بعيدا عن اجواء الحزن ،وان الدنيا التي نعيش فيها يجب ان نعيش ايامها بسعادة وفرح وتطنيش ما يعكر مزاج الشباب .

عيش لحالك تم اطلاقها على القناة الرسمية للفنان ميرنا كوزا “يوتيوب ” وعلى كافة المنصات الرقمية والاذاعات والفضائيات العربية والخليجية .

وعبرت الفنانة ميرنا ،عن سعادتها بهذا العمل واعدة بتقديم اعمال تليق بذوق الشباب العربي .

للاستماع ومشاهدة الفيديو كليب ” عيش لحالك ” من خلال الرابط المرفق :


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