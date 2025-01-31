البنك الأردني الكويتي يُعلن أسماء الفائزين بجوائز حسابات التوفير السنوية

وطنا اليوم_أعلن البنك الأردني الكويتي عن أسماء الرابحين بجوائز برنامج حسابات التوفير السنوية للعام 2024 وقيمة كل منها 99,999 دينار أردني لرابحين اثنين، وذلك في حفل مميز أقيم في العبدلي مول.

وقد تم الإعلان عن الرابحين، وهما السيد رائد النمري والسيدة مها عبدالاحد أثناء الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام، ابتداءً من 30 كانون الثاني ولغاية الأول من شهر شباط، حيث تخللت الفعالية إقامة جناح تفاعلي استقطب الزوار وعرّفهم بمزايا برنامج حسابات التوفير-الجوائز، بالإضافة إلى تقديم شرح عملي حول سهولة فتح حساب عن طريق تطبيق البنك JKBMobile.

وأكد البنك في بيان له، التزامه بتشجيع العملاء على الادخار من خلال توفير برامج مصممة لتلبية احتياجاتهم وتحفيزهم على الادخار من خلال مكافأة العملاء بتقديم بجوائز مميزة ترسيخاً لثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي في الأردن.

كما أعرب عن شكره وامتنانه لعملائه على ثقتهم الكبيرة لاختيارهم البنك الأردني الكويتي كخيار مفضل، مؤكداً استمراره في تقديم المزيد من البرامج المصرفية المتطورة والمكافآت القيمة التي تسهم في تحقيق تطلعاتهم المالية وتعزيز مفهوم التوفير في المجتمع.

بدورهما، عبّر الرابحان عن سعادتهما البالغة بالفوز بهذه الجائزة القيمة، وأكدا على ثقتهما بخدمات البنك الأردني الكويتي المتميزة.