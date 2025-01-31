الزراعة: من المبكر الحديث عن تأثر القطاع بانخفاض كميات الامطار

وطنا اليوم:توقعت وزارة الزراعة، ارتفاع كميات الحليب الواردة إلى الأسواق وانخفاض أسعارها الشهر المقبل.

وقال الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي، الجمعة، إن انخفاض كميات الحليب أمر طبيعي في هذه الفترة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وعن انخفاض الموسم المطري وأوضح المجالي، أنه من المبكر الحديث عن تأثر القطاع الزراعي بانخفاض كميات الأمطار، مشيرا إلى أن الوزارة متفائلة بأن يكون أثر الموسم أفضل في خمسينية الشتاء.

وأكد أن الحكومة عملت منذ أعوام على التكيف مع التغيرات المناخية وعملت على دعم برامج واستخدام التقنيات الحديثة في توفير المياه فيما يزيد عن 10 مليون دينار كانت قروض بدون فائدة أعطية للمزارعين.

وأضاف أنه تم تمويل أكثر من 10 آلاف بئر لتجميع المياه في السلسلة الغربية، إضافة إلى إنشاء حفائر وسدود ترابية في السلسلة الشرقية، للتكيف مع التغيرات المناخية وآثارها في حال تأخر الموسم المطري أو كان دون المستوى المطلوب.