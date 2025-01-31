وزير الداخلية يتفقد حدود جابر وقرية مثناة راجل

وطنا اليوم:تفقد وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الجمعة مركز حدود جابر حيث أطلع على سير العمل اليومي والتسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين

واستمع الفراية لعدد من الملاحظات المتعلقة بطبيعة العمل وتفقد ساحات الشحن وطبيعه الإنارة فيها وقد رافقه في هذه الزيارة مدير عام شركة كهرباء اربد وعدد من المسؤولين في المركز حيث بحث معهم الية تسريع إجراءات المسافرين والشحن القادم والمغادر وذلك تمهيدا لزيادة ساعات العمل ليلا في المركز

كما تفقد الفراية قرى قضاء دير الكهف” دير القن ومثنات راجل” للوقوف على احتياجات المواطنين فيها وذلك في إطار النهج الميداني الحكومي.