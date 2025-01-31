بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

القسام تعلن أسماء الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم غدا

31 يناير 2025
القسام تعلن أسماء الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم غدا

وطنا اليوم:أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم الجمعة أسماء الأسرى الإسرائيليين المخطط للإفراج عنهم غدا السبت بالدفعة الرابعة من تبادل الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أبو عبيدة أن الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم غدا هم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس، وهم من فئة كبار السن والمرضى.
بالمقابل، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تسلمت قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم غدا في غزة، مؤكدا أنهم أحياء.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أن قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم غدا مقبولة لدى الحكومة الإسرائيلية.
وقال مكتب إعلام الأسرى إنه سيتم الإفراج غدا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات الفلسطينيين وكذلك 81 من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة.
وكانت فصائل المقاومة أفرجت أمس الخميس عن 3 محتجزين إسرائيليين، مجندتان اثنتان ومسن، مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت سراح 5 عمال تايلنديين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:17

رحلة ملهمة لـ دانا البشيتي أيقونة إعلامية أردنية تعيد تعريف الشاشات السعودية

21:55

البنك الأردني الكويتي يُعلن أسماء الفائزين بجوائز حسابات التوفير السنوية

20:50

وفاتان و6 إصابات في حادث سير مروع بالأغوار الجنوبية

20:39

الزراعة: من المبكر الحديث عن تأثر القطاع بانخفاض كميات الامطار

20:28

وزير الداخلية يتفقد حدود جابر وقرية مثناة راجل

20:23

أمانة عمان تعيد تشغيل الخدمات الإلكترونية بعد التحديث والتطوير

20:17

الملكية الأردنية تعلن عن وجهات جديدة إلى واشنطن ومومباي

19:37

اتهام خطير من واتساب لشركة تجسس إسرائيلية

19:27

البكار لنظيره الفلبيني: لا نستقدم عمالة لمهنة التمريض

19:27

الشباب والرياضة العرب” يعلن عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025

19:25

ابن خالة الأسد بقبضة الأمن.. القبض على عاطف نجيب

19:08

الاحتلال يكثف عدوانه على جنين وطولكرم ويقتحم مدنا وبلدات بالضفة

وفيات
وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025