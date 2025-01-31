القسام تعلن أسماء الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم غدا

وطنا اليوم:أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم الجمعة أسماء الأسرى الإسرائيليين المخطط للإفراج عنهم غدا السبت بالدفعة الرابعة من تبادل الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة أن الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم غدا هم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس، وهم من فئة كبار السن والمرضى.

بالمقابل، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تسلمت قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم غدا في غزة، مؤكدا أنهم أحياء.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أن قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم غدا مقبولة لدى الحكومة الإسرائيلية.

وقال مكتب إعلام الأسرى إنه سيتم الإفراج غدا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات الفلسطينيين وكذلك 81 من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة.

وكانت فصائل المقاومة أفرجت أمس الخميس عن 3 محتجزين إسرائيليين، مجندتان اثنتان ومسن، مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت سراح 5 عمال تايلنديين.