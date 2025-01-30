أمانة عمان تكلف مكاتب محاماة بتحصيل ضرائب المسقفات

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم أمانة عمان إيكال الأمانة مهمة تحصيل الأموال الخاصة بضرائب المسقفات لمكاتب محاماة.

وقال إن هذا التوكيل قانوني.

وكان مواطنون تلقوا اتصالات من مكاتب محاماة لتحصيل ضرائب مسقفات متراكمة لصالح أمانة عمان، تتضمن بيانات غير محدثة عن عقارات كانت تعود لملكيتهم أو بالشراكة مع ورثة آخرين.

وأكد هؤلاء أن الأولى أن يتم تحديث البيانات لدى مكاتب التحصيل قبل تحويلها إليهم، علما بأن المكاتب، كما ذكروا، كانت تستعلم عن بيانات الاتصال لأقرباء لهم.

ووصفوا هذا الأمر بـ “غير المهني”.

من جهته، شدد الرحامنة على أن الملفات الخاصة بأمانة عمان، والتي تشمل بيانات المواطنين حول تحصيل ضريبة المسقفات، صحيحة.

وبين أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، على المواطنين التوجه لأمانة عمان لتصويب الأخطاء، مشيراً إلى جاهزية الأمانة للاطلاع على ملاحظات المواطنين.