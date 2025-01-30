برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

وطنا اليوم:أقام مجلس قلقيلية الخيري، برعاية من النائب السابق والمدير العام للمجلس ميادة شريم، احتفالا وطنيًا بمناسبة عيد الميلاد الثالث والستين لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، الذي يصادف اليوم الخميس الموافق 30 كانون الثاني 2025.

وقالت شريم في تصريح صحفي، أن هذه المناسبة الوطنية تعكس فخرنا وولاءنا لمسيرة العطاء والإنجازات التي قادها جلالته بحكمة وإخلاص، على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدة أيضًا تجديد الاعتزاز بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما قدمت شريم الشكر لكل من ساهم وتعاون في إقامة هذا الحفل الوطني، من مؤسسات وأبناء المجتمع المحلي، راجية الله ان يحفظ قائد الوطن وان تبقى راية الأردن عالية خفاقة.

وشهد الحفل الذي أقيم في مقر المجلس، مشاركة كبيرة من أبناء المجتمع المحلي الأردني، وتخلله عروضًا فنية استثنائية ودبكات تراثية أردنية مختلفة من الإرث الثقافي الأردني