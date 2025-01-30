بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

منذ 3 ساعات
مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

وطنا اليوم:نفذت مديرية الأمن العام، بالتعاون مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، الحملة الوطنية للتبرع بالدم “بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا”، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من منتسبي الأمن العام بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني الـ63.
وشملت الحملة تشكيلات ووحدات مديرية الأمن العام كافة في مختلف محافظات المملكة، تعبيراً عن اعتزازهم وانتمائهم للوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة، وتجسيداً للدور الإنساني والاجتماعي الذي يوجه إليه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبدالله الثاني، والمبذول خدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم.
وجرى تنفيذ الحملة في مستشفيات: الأمير علي بن الحسين في الكرك، والأمير هاشم بالعقبة، والأمير هاشم بالزرقاء، وبنوك الدم: إقليم الجنوب، والإقليمي في الزرقاء، وإقليم الشمال.
كما شملت مستشفيات: الأميرة سلمى، والنديم، والأميرة إيمان الحكومي، والشونة، والسلط، والأميرة بسمة الحكومي، والإيمان الحكومي، واليرموك الحكومي، وأبو عبيدة الحكومي، ومعاذ بن جبل، والأميرة راية الحكومي، والزرقاء الحكومي، والأمير فيصل الحكومي، وجرش الحكومي، والمفرق الحكومي، والنسائية والأطفال/ المفرق، والكرك الحكومي، ومعان الحكومي، والطفيلة الحكومي، والبقعة.
يشار إلى أن مديرية الأمن العام تولي حملات التبرع بالدم اهتماماً كبيراً، في سياق جهودها لنشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي، وبما يسهم في إنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

18:55

السيوف يكتب : “عبدالله الثاني بن الحسين: قائد السيادة في زمن الانحناءات”

18:50

في عيد ميلاد الملك …. عهدٌ ووفاء

16:44

برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

16:25

“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

16:21

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

16:17

الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

15:46

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

15:33

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

14:55

رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

14:49

وزير البيئة يفتتح متنزه صخرة البيئي في عجلون

14:45

الحكمة وM42 توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية في الإمارات

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025