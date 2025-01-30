مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

وطنا اليوم:نفذت مديرية الأمن العام، بالتعاون مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، الحملة الوطنية للتبرع بالدم “بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا”، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من منتسبي الأمن العام بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني الـ63.

وشملت الحملة تشكيلات ووحدات مديرية الأمن العام كافة في مختلف محافظات المملكة، تعبيراً عن اعتزازهم وانتمائهم للوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة، وتجسيداً للدور الإنساني والاجتماعي الذي يوجه إليه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبدالله الثاني، والمبذول خدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم.

وجرى تنفيذ الحملة في مستشفيات: الأمير علي بن الحسين في الكرك، والأمير هاشم بالعقبة، والأمير هاشم بالزرقاء، وبنوك الدم: إقليم الجنوب، والإقليمي في الزرقاء، وإقليم الشمال.

كما شملت مستشفيات: الأميرة سلمى، والنديم، والأميرة إيمان الحكومي، والشونة، والسلط، والأميرة بسمة الحكومي، والإيمان الحكومي، واليرموك الحكومي، وأبو عبيدة الحكومي، ومعاذ بن جبل، والأميرة راية الحكومي، والزرقاء الحكومي، والأمير فيصل الحكومي، وجرش الحكومي، والمفرق الحكومي، والنسائية والأطفال/ المفرق، والكرك الحكومي، ومعان الحكومي، والطفيلة الحكومي، والبقعة.

يشار إلى أن مديرية الأمن العام تولي حملات التبرع بالدم اهتماماً كبيراً، في سياق جهودها لنشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي، وبما يسهم في إنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة.