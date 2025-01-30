الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول شقيقة وصديقة، بمناسبة عيد ميلاده الثالث والستين، الذي يصادف اليوم الخميس.

وعبر مرسلو البرقيات عن أحر التهاني وأصدق التمنيات بالسعادة لجلالة الملك، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتلقى جلالة الملك برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالته ووقوفهم خلف جهوده المستمرة في التطوير والتحديث والحفاظ على أمن الوطن، مثمنين جهود جلالته في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.