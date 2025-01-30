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وزير البيئة يفتتح متنزه صخرة البيئي في عجلون

منذ 4 ساعات
وزير البيئة يفتتح متنزه صخرة البيئي في عجلون

وطنا اليوم:افتتح وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة اليوم الخميس، متنزه صخرة البيئي في محافظة عجلون بحضور المحافظ نايف الهدايات.
وقال الردايدة إن هذا المتنزه تم إنشاؤه بالشراكة مع بلدية الجنيد على مساحة 8 دونمات، وبدعم من مجلس محافظة عجلون بتكلفة 20 ألف دينار، بهدف توفير بيئة آمنة للتنزه ونشر الوعي البيئي في المجتمع، والمحافظة على البيئة واستدامتها.
وأكد أن الوزارة تسعى دائما إلى دعم تنفيذ العديد من المشاريع الريادية التنموية التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، بالشراكة مع مختلف القطاعات لزيادة الرقعة الخضراء والحد من آثار التغير المناخي والتلوث البيئي، من خلال مشروع التحريج الوطني الذي يهدف لزراعة عشرة ملايين شجرة خلال عشر سنوات.
من جهته، أشار رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إلى أن المتنزه لا يزال في مرحلته الأولى، وستجرى عليه عمليات إنشائية أخرى على مرحلتين في العامين الحالي والمقبل، مؤكدا استعداد المجلس لدعم مديرية البيئة في مساعيها لإنشاء مثل هذه المتنزهات في المحافظة.
بدوره، أوضح مدير البيئة في عجلون المهندس نزار حداد، أن افتتاح المتنزه يأتي ضمن رؤية بيئية شاملة، ليكون مساحة لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة، مشيرا إلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بدعم من مختلف الجهات المعنية بالشراكة مع المجتمع المحلي.
وأكد رئيس بلدية الجنيد الدكتور المهدي المومني، أن المتنزه تم إنشاؤه على أرض تابعة للبلدية بمنحة مقدمة من وزارة البيئة مع مراعاة متطلبات السلامة العامة، لافتا إلى أن السنوات القادمة ستشهد توسعات وإضافات جديدة للمشروع، إضافة إلى التخطيط لإنشاء متنزه بيئي آخر في بلدة عبين.
وبين أن المشروع يهدف إلى تحسين الواقع البيئي في عجلون، وتوفير متنفس طبيعي للمجتمع المحلي ضمن استراتيجية وطنية لحماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي.


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