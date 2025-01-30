الحكمة وM42 توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية في الإمارات

وطنا اليوم: أعلنت شركة “حكمة فارماسيوتيكالز بي. إل. سي.” (“الحكمة” أو “المجموعة”)، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم توقيعها مذكرة تفاهم استراتيجية مع “M42″، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) والتكنولوجيا.

تهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها على هامش “معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025″، إلى تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تسريع تنفيذ برامج رعاية السرطان الأكثر دقة ووقائيةً، باستخدام تقنية الفحص الجينومي المتطور. ومن خلال الاتفاقية، ترسّخ الحكمة وشركة M42 تعاونهما لتعزيز استخدام Shield™، وهو أول اختبار غير تدخلي يعتمد على الدم والمعروف بإسم الخزعة السائلة، معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من إنتاج شركة Guardant Health Inc.؛ للكشف عن سرطان القولون والمستقيم، بهدف تحسين معدلات الالتزام بالفحص في دولة الإمارات ومنح المرضى فرصة أكبر للكشف المبكر والتدّخل الفوري. ويشكّل اختبار Shield™ خيار أولي لفحص سرطان القولون والمستقيم، يُتيح لمقدمي الرعاية الصحية عرضه على المرضى تماماً مثل أي طريقة فحص أخرى موصى بها في إرشادات الفحص.

وأطلق “مركز أبوظبي للصحة العامة”، بالشراكة مع M42، مؤخراً اختبار عينة الدم Shield™ للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، في إطار برنامج الفحص الصحي الشامل “افحص”. وتم توفير Shield™ لإجراء الفحص في المراكز الصحية الرئيسية التابعة لـM42 في جميع أنحاء أبوظبي والعين والظفرة.

وحول ذلك، قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الحكمة: “فخورون بتوقيع شراكة استراتيجية مع M42، في إطار التزامنا ورؤيتنا المشتركة بالابتكار، لتعزيز مستقبل الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى. وتركز هذه الخطوة المهمة على تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، وتمكين عمليات التشخيص بشكل أكثر دقة، وضمان وصول العلاجات الأكثر فعالية، وخاصة في مجالات طب الأورام والرعاية الوقائية، بما يتماشى مع طموحنا المتمثل في توفير حلول رعاية صحية، قائمة على الطب الدقيق والمتخصص”.

من جانبه، قال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة لدى 2M4: “نلتزم في M42 باستغلال أحدث التقنيات لتحسين نتائج المرضى، وتمكين أنظمة الرعاية الصحية من تقديم رعاية استباقية. ويعكس التعاون مع الحكمة جهودنا الحثيثة في دعم جهود أبوظبي لترسيخ الابتكار في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والحلول الجينومية، نعيد تشكيل أنظمة الرعاية الصحية التقليدية، لبناء مستقبل أكثر صحةً واستدامةً للجميع”.

كانت الحكمة قد أعلنت العام الماضي توقيع اتفاقية حصرية مع شركة Guardant Health لتسويق محفظة منتجاتها من اختبارات العينات السائلة، واختبارات الأنسجة لفحص السرطان، ومراقبة تكراره، وتنميط طفرات الأورام، لجميع أنواع السرطانات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل الاتفاقية اختبارات عديدة مثل اختبار Shield™، للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، واختبار ™Guardant Reveal للكشف عن الحد الأدنى من المرض المتبقي ومراقبة تكرار الإصابة، و®Guardant360 و™Guardant360 TissueNext للتنميط الجينومي الشامل لكل أنواع أنسجة السرطان الصلبة.

ويُمثل اختبار Shield™ للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم خطوة إيجابية مهمة نحو تطوير نظم الرعاية الصحية الدقيقة والوقائية في جميع أنحاء المنطقة