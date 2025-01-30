المقاومة تسلم أربيل يهود للصليب الأحمر من أمام منزل السنوار

وطنا اليوم:شهد تسليم الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موسيس في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط حشود ضخمة، حالة كبيرة من التدافع بين المتواجدين من أمام منزل يحيى السنوار.

ووصل العشرات من مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى مدينة خانيونس، لتسليم غادي موزس وأربيل يهود، اللذين كانا في الأسر، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار بغزة.

وطافت مواكب لكتائب القسام، وسرايا القدس، في شوارع خانيونس قبل الوصول إلى مكان التسليم من أمام ركام منزل الشهيد يحيى السنوار.

وعلى خلاف عمليات التسليم السابقة، سلمت المقاومة الأسيرين الإسرائيليين يهود وموزس، دون مراسم أو منصة، بسبب كثافة الحشود الشعبية في المكان.

وإلى جانب الأسيرين الإسرائيليين، سلمت القسام للصليب الأحمر خمسة مدنيين تايلانديين كانوا يعملون في مستوطنات الغلاف، وتم أسرهم خلال عمليات طوفان الأقصى ضد القواعد العسكرية ومستوطنات الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

في وقت سابق، سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، المجندة الإسرائيلية آجام بيرغر، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عقب إخراجها من مبنى مدمر نتيجة القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وجرى تسليم الأسيرة بيرغر وسط حشد جماهيري وانتشار مكثف لعناصر كتائب القسام في ساحة الرزان وسط مخيم جباليا.

وقبل تسليم المجندة وصلت سيارات تابعة للصليب الأحمر وعقب ذلك جلس أحد عناصر القسام مع مندوب الصليب الأحمر على طاولة وضعت على منصة أمامها خارطة فلسطين وشعارات كتبت باللغة العبرية وجرى التوقيع على وثائق الاستلام والتسليم.

وكانت كتائب القسام أعلنت مساء الأربعاء، أنها ستفرج اليوم عن المجندة بيرغر في مخيم جباليا، وأربيل يهود وغادي موزس اللذين سيفرج عنها في خانيونس اليوم، جنوب قطاع غزة، مقابل 110 أسرى فلسطينيين.

وجاء ذلك ضمن الدفعة الثالثة من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 110 أسرى فلسطينيين، وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أوضح في بيان أن 32 من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقّهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصرا.

ومن المفترض أن يصل السجناء إلى رام الله ظهر الخميس، وفق النادي. وسيتم إبعاد 20 منهم، على غرار ما حصل في إفراجات سابقة.

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان لها بعد عمليتي التسليم، إن “الاحتشاد الكبير لجماهير شعبنا الفلسطيني في عمليّتَي تسليم الأسرى في مدينة خانيونس ومخيم جباليا، وسط الركام الذي خلّفته الفاشية الصهيونية في المنطقتين، هو رسالة إصرار وقوة وتحدٍّ ترفعها في وجه هذا المحتل الهمجي، مفادها أن شعبنا باقٍ على أرضه، ومُصَمِّم على إنجاز مشروعه في التحرير والعودة وتقرير المصير”.