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أولى رحلات الملكية الأردنية تنطلق إلى دمشق الجمعة

منذ 5 ساعات
أولى رحلات الملكية الأردنية تنطلق إلى دمشق الجمعة

وطنا اليوم:تنطلق أولى الرحلات الجوية التابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، في الساعة 7:20 من صباح غد الجمعة، إلى مطار دمشق الدولي.
وقالت الملكية الأردنية ، إن هذه الرحلة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية، بالسماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوا من مطارات المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.
وأوضحت الملكية، أنها ستسير 4 رحلات أسبوعيًا من مطار الملكة علياء الدولي، إلى مطار دمشق، مضيفة أن الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق.
وبينت أن الملكية الأردنية ملتزمة بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، قال إن الهيئة تدرس طلبا جديدا من شركة طيران أردنية أخرى لتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، بعد السماح للخطوط الملكية الأردنية بتسيير رحلاتها سابقا.


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