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تنظيم الاتصالات تتلقى 6698 شكوى خلال العام الماضي

منذ 5 ساعات
تنظيم الاتصالات تتلقى 6698 شكوى خلال العام الماضي

وطنا اليوم:تلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 6698 شكوى متعلقة بخدمات الاتصالات والبريد خلال العام الماضي، بنسبة معالجة بلغت 95 بالمئة.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، بلغ عدد شكاوى خدمات الإنترنت 4494 شكوى، والمتعلقة بخدمات الخلوي 2086 شكوى، ولخدمات الهاتف الثابت 77 شكوى، والمتعلقة بخدمات البريد 41 شكوى.

يشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تقوم بتلقي الشكاوى ومتابعتها من خلال الرقم المجاني (117000) من أي هاتف أرضي أو خلوي، أو فاكس رقم 5690830 /06، أو البريد الإلكتروني Complaints&Enquiries@trc.gov.jo ، أو عبر الرابط التالي المخصص لتقديم شكوى http://complaints.trc.gov.jo/TRCForm ، او البريد الإلكتروني للهيئة (trc@trc.gov.jo)، أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.


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