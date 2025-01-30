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الضمان يحذر: هذه الطلبات لا تحتاج لتدخل الوسطاء

30 يناير 2025
الضمان يحذر: هذه الطلبات لا تحتاج لتدخل الوسطاء

وطنا اليوم:حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المؤمن عليهم بما فيهم الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية أو أي جهات أخرى من قيام بعض الوسطاء أو الوكلاء باستغلالهم لغايات متابعة المعاملات المتعلقة بهم لدى المؤسسة.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، إن متابعة كافة المعاملات بما فيها طلبات شمول العلاوات والمكافآت بأحكام قانون الضمان والسير بكافة إجراءاتها تتم من خلال أصحاب العلاقة أنفسهم دون الحاجة إلى تدخل الوكلاء أو الوسطاء، مبينةً أنها لا تتحمل أي مسؤولية جراء قيامهم بدفع أي مبالغ مالية إلى هذه الجهات أو الوسطاء.
ودعت المؤسسة كافة جمهورها إلى التواصل معها عبر مركز اتصالها 117117 لأي استفسارات أو استعلام عن اجراءات المعاملات أو التواصل معها عبر بريدها الرسمي webmaster@ssc.gov.jo أو من خلال الدخول لحسابهم الشخصي في الخدمات الإلكترونية على موقعها www.ssc.gov.jo أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر فروعها المنتشرة في كافة محافظات المملكة.


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