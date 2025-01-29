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أبو عبيدة: الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود غدا

29 يناير 2025
أبو عبيدة: الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود غدا

وطنا اليوم:قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى قررت القسام الإفراج غدا عن الأسرى أربيل يهود وآغام بيرغر وغادي موشي موزس.
كما أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال سلمت قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة، بينما قالت إسرائيل إنها تلقت قائمة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غدا الخميس.
وقالت الهيئة والنادي -في بيان مشترك- إن قائمة أسماء المعتقلين التي تسلماها تتضمن أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية.
وذكر البيان أنهما لم يتلقيا أي معلومات بشأن معتقلين آخرين، وأشار إلى أنه ستتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير من جيش الاحتلال بأنه لا معلومات بشأنهم.
وقالت المؤسستان إن “المعطى الوحيد المتوفر عن عدد المعتقلين من غزة هو ما اعترفت به إدارة السجون (الإسرائيلية) بداية شهر يناير/كانون الثاني 2025، ويبلغ 1886 ممن صنفتهم بالمقاتلين غير الشرعيين، بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال المئات رهن جريمة الإخفاء القسري”.
وقدّرت المؤسستان أعداد المعتقلين من غزة بالآلاف، وأكدتا أن الاحتلال “ما يزال ينفذ جرائم تعذيب ممنهجة بحقهم، وبمستوى غير مسبوق أدى إلى استشهاد العشرات منهم”.


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