الاحتلال ينفذ عمليات هدم واسعة لمنازل ومنشآت بالقدس والضفة الغربية

وطنا اليوم:هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، 4 منازل وأسوار عدة في قرية الديوك التحتا، شمال غربي مدينة أريحا.

وقال الناشط الحقوقي في الأغوار ثائر نجوم في بيان، إن قوات من جيش الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت منطقة “سطيح” في الديوك التحتا غربي أريحا، ومنعت الطواقم الصحفية من الوصول إلى المنطقة، وهدمت 4 منازل مأهولة وأسوار عدة، عُرف من أصحابها علي كعابنة، وسعد خواجا.

كما هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا بالقرب من بلدة دير سامت جنوب غربي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأوضح مجلس بلدب دير سامت في بيان، أن آليات الاحتلال هدمت منزلا يعود للمواطن محمد اقطيل، في “خلة طه” بالقرب من بلدة دير سامت، تبلغ مساحته 100 متر مربع، بحجة البناء ضمن المناطق المصنفة “ج”، مشيرا إلى أن جرافات الاحتلال هدمت المنزل بجميع أثاثه ومحتوياته، بعد أن أجبرت قاطنيه على إخلائه قسرا، كما هدمت مطعما بمنطقة المخرور في بيت جالا غربي بيت لحم.

وأفاد مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي عقبة حسنة والمخرور، وهدمت مطعم العزبة بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.

وأضاف، أن المطعم شُيد قبل 5 سنوات على مساحة 3 دونمات، مشيرا إلى أنه تم تجريف الأرض واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون المعمرة، وهدم سلاسل حجرية مقامة منذ أكثر من 100 عام.

كما هدمت قوات الاحتلال مصلى التقوى في قرية صور باهر جنوبي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت اللجنة الشعبية في صور باهر، بأن طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت القرية وحاصرت بناية، ثم داهمت الطابق العلوي حيث “مصلى التقوى”، وقامت بهدمه.

وهدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت، حيث أفادت البلدية بأن قوات الاحتلال برفقة الجرافات اقتحمت البلدة وحاصرت منزلا في منطقة ظهر رجال شمالي بلدة دير بلوط، قبل الشروع بهدمه.

ولفتت إلى أن المنزل مأهول بالسكان منذ قرابة 5 سنوات، وتبلغ مساحته قرابة 150 مترا مربعا.

يشار إلى أن الاحتلال هدم خلال الأشهر القليلة الماضية قرابة 10 منازل وبركسات في بلدة دير بلوط، واقتلع قرابة 50 شجرة زيتون.

وأخطرت قوات الاحتلال اليوم، فلسطينيا بإخلاء مسكنه في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية خلال أسبوع بحجة التدريبات العسكرية الإسرائيلية.

يشار إلى أن الاحتلال يجري منذ أيام تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية، وعند الأطراف الشرقية لمدينة طوباس، يسمع على إثرها إطلاق نار كثيف وانفجارات.

كما هدمت قوات الاحتلال منزل الشهيد تامر رأفت فقها، في ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وقالت محافظة طولكرم في بيان، إن عددا كبيرا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة اقتحمت الضاحية واتجهت صوب منزل الشهيد فقها، ونشرت القناصة في المنازل المحيطة به، قبل أن تشرع بهدمه.

وكانت عائلة الشهيد فقها تلقت في تشرين الثاني 2024 إخطارا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلها المكون من طابق واحد، والذي تم إخلاؤه في وقت سابق، ومنحتها مدة 72 ساعة للاعتراض.

واستشهد فقها في أيار الماضي، بعد ان اتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في تشرين الثاني 2023 عند مدخل بلدة بيت ليد شرقي طولكرم، أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي.