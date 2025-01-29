مراكز أورنج الرقمية تحتفل بتخريج طلاب أكاديمية البرمجة بالشراكة مع Proparco

وطنا اليوم:احتفت أورنج الأردن بتخريج الدفعة الجديدة من “أبطال التغيير” من طلاب أكاديمية أورنج للبرمجة، المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، في إطار المشروع الذي أطلقته بالتعاون معProparco ، الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية .(AFD) واستهدف المشروع تمكين الشباب في أربع محافظات أردنية: الزرقاء، وإربد، والعقبة، والبلقاء، بهدف توسيع آفاقهم الرقمية وتعزيز قدراتهم التقنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الرقمي التي تشهد نمواً متسارعاً.

وعقد الطرفان فعالية تضمنت حفلاً لتخريج أكثر من 120 طالبة وطالب ضمن الدفعة الأولى من المشروع الذي قدمت بموجبه Proparco دعماً مالياً بقيمة مليون يورو، وذلك بهدف تعزيز عمل أكاديميات البرمجة في مختلف المحافظات، دعماً للجهود الهادفة إلى تنفيذ رؤية الشمول الرقمي في المملكة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، عن تقديره للشراكة الهامة مع Proparco والتي أسهمت في مرحلتها الأولى في تمكين المزيد من الشباب من بدء رحلتهم بالفعل من خلال تمكينهم من التفاعل مع أبرز الشركات في القطاع عبر اليوم الوظيفي الذي عقد على هامش الفعالية.

وأضاف بأن أورنج تتطلع إلى تخريج المزيد من الشباب المؤهلين رقمياً في المراحل المقبلة ما يعني تعزيز القطاع بالمواهب المميزة، موجهاً شكره أيضاً إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، وشركة Simplon.Co الدولية، والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهم من الشركاء، لدورهم في إنجاح هذه الفعالية.

ومن جهته أكد المدير الإقليمي للشرق الأوسط في Proparco، سيبستيان فلوري، أهمية الشراكة الممتدة بين أورنج الأردن وProparco. وأشار إلى أن برامج التدريب المهني والابتكار، على غرار البرامج التي تنفذها أورنج، تُعد على قدر كبير من الأهمية لضمان حصول الشباب على فرص العمل، من خلال سد الفجوة بين احتياجات السوق والكفاءات المحلية المتوفرة. هذا ويندرج دعم أكاديمية أورنج للبرمجة ضمن استراتيجية Proparco التي يشكل توفير فرص عمل أهم ركائزها.

ومن الجدير بالذكر أن الفعالية تضمنت كذلك يوماً وظيفياً بالشراكة مع عدد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اطلع من خلاله المشاركون على الفرص الوظيفية المتاحة في هذا القطاع، كما تمكنوا من تقديم سيرهم الذاتية ما يعزز من فرصهم في إيجاد فرص عمل تناسب مهاراتهم وتطلعاتهم.

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