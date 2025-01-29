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موسكو: التحضير لاغتيال بوتين هو طريق مباشر لبدء حرب نووية

29 يناير 2025
موسكو: التحضير لاغتيال بوتين هو طريق مباشر لبدء حرب نووية

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن التحضير لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومناقشتها هي جريمة وتهديد خطير للأمن العالمي.
وكتب فولودين في قناته على “تليغرام”، اليوم الأربعاء: “إن التحضير لمحاولة اغتيال بوتين، ومناقشة ذلك في حد ذاتها جريمة، إنه تهديد خطير للأمن العالمي، وطريق مباشر لاندلاع حرب نووية”، مضيفاً: “بالنسبة لجميع المؤسسات الدولية، يجب أن يكون هذا هو أساس للمحاكمة”.
وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن الجميع يجب أن يدكوا أن هناك معركة شرسة ضد روسيا. مؤكداً أن “فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) يبذل كل الجهد لتعزيز (أوضاع) البلاد، وتحقيق السلام وحل قضايا الأمن العالمي”.
وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكد أمس الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية الخاصة الروسية تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يذكر أن الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون قال، أمس الثلاثاء، إن سلطات بلاده حاولت قتل الرئيس الروسي بوتين، خلال فترة رئاسة جو بايدن، مضيفاً أن أنتوني بلينكن، الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد بايدن، “فعل كل ما هو ممكن لتسريع الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا” خلال الشهرين الأخيرين من ولايته.


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