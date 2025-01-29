وزير المياه: بدء تنفيذ الأعمال الانشائية لـ الناقل الوطني قبل نهاية العام

وطنا اليوم:أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن تنفيذ مشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، (مشروع الناقل الوطني)، يسير حسب الخطط الموضوعة بشكل جيد، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والتزام الحكومة وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040.

وأوضح أبو السعود أن هذا المشروع الذي يعد خطوة هامة واستراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن لتوفير 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سيؤمن حلولا مستدامة لتأمين المياه وتلبية احتياجات نحو 4 ملايين مواطن وتقليل الضغط على مواردنا المائية الجوفية والسطحية.

وأشار الى أن توقيع عقد اتفاقية المشروع مطلع الشهر الحالي مع تحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا Meridiam و Suez يعد استحقاقا مفصليا وضروريا نحو السير قدما في تنفيذ أعمال المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أن الأعمال الأولية للمشروع ستبدأ على أرض الواقع شهر آذار /2025 Site Preparation تتضمن مسوحات الموقع Site Survey لتحديد حدود الأرض والمستويات الطبوغرافية، وأعمال فحص التربة لمعرفة طبيعتها وقدرتها على تحمل الأحمال والتحقق من عدم وجود أية عوائق تحت الأرض وإزالة العوائق المختلفة وتسوية الأرض وغيرها من الإجراءات الفنية والهندسية المتعلقة بذلك وتجهيز الموقع وإعداد البنية التحتية وتأمين المواقع وإجراءات السلامة.

وأضاف أبو السعود انه سيتم استكمال إجراءات الغلق المالي في تموز 2025 الذي يعد الخطوة الحاسمة بضمان توفير التمويل واستيفاء جميع الإجراءات القانونية والفنية قبل بدء تنفيذ أعمال المشروع الفعلية على أرض الواقع، موضحا انه سيتم إبرام اتفاقيات التمويل والعقود النهائية المالية بين الأطراف المعنية وكذلك اتفاقيات الضمانات واستيفاء جميع الشروط المسبقة CPs وتتضمن الحصول على جميع التراخيص والموافقات الحكومية من الجهات المعنية واثبات الجدارة المالية والتقنية واستكمال جميع الترتيبات التعاقدية وإغلاق التأمينات واستكمال إجراءات التحقق القانوني والمالي والبدء بتفعيل السحوبات المالية وإعلان الإغلاق المالي الرسمي بهدف ضمان الاستدامة المالية والحد من المخاطر وجذب الاستثمارات وضمان الجهات الممولة للمشروع .

وشدد على أن الحكومة تبذل اقصى الجهود لضمان الشروع بالبدء بتنفيذ الاعمال الهندسية وبدء تنفيذ المشروع على ارض الواقع قبل نهاية العام الحالي، ليكون للأردن اول مشروع وهو واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم وأكبر مشروع للبنية التحتية يتم بناؤه في الأردن على الإطلاق وفي المنطقة ويمكنه من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين (300) مليون م3/سنويا لمعظم مناطق المملكة وتجويد وتحسين التزويد المائي لمعظم المناطق بالشراكة الفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص، وتقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، مما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة بشكل طبيعي وضمان توفير مياه موثوقة للمواطنين في معظم المناطق .