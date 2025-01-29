الجيش السوداني يكمل السيطرة على الخرطوم بحري

وطنا اليوم:قال مصدر عسكري في الجيش السوداني إن الجيش والقوات المساندة أكملت اليوم سيطرتها على مدينة الخرطوم بحري ولم تتبقَّ إلا جيوب في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.

وأكد المصدر أنهم يعملون مع السلطات المختصة على تأمين عودة المدنيين إلى منازلهم في القريب العاجل.

وكان الجيش قد حقق تقدما في مواقع جديدة في اليومين الماضيين بمنطقة شرق الخرطوم والخرطوم بحري وشرق النيل التي يطوقها من الريف الشرقي.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من فك الحصار عن القيادة العامة وسط الخرطوم، وسلاح الإشارة، ومقر تابع لجهاز المخابرات يقع بالقرب منه في الخرطوم بحري، ليبدأ الجيش في تنفيذ المرحلة الثالثة من العملية العسكرية التي أطلقها في 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

من جهة ثانية، قال الإعلام العسكري بالفرقة 6 بمدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، في بيان، إن الطيران الحربي للجيش السوداني شن غارات جوية على معاقل قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.