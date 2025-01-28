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هام بخصوص إعلان نتائج التوجيهي التكميلي

منذ دقيقتان
هام بخصوص إعلان نتائج التوجيهي التكميلي

وطنا اليوم:قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، الامتحان التكميلي لعام 2024 في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل 30 كانون الثاني 2025.
وسيتم إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية عبر الرابط: http://tawjihi.jo.


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