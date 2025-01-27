وزير الخارجية : أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله وسنستمر بالتصدي له

وزير الخارجية: لا للتهجير ولا حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن

وزير الخارجية: الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين وحل القضية الفلسطينية على التراب الفلسطيني

وزير الخارجية: الأردن فعل كل ما يستطيع لإسناد الأهل في غزة

وزير الخارجية: الأردن لسوريا سند وداعم في هذه المرحلة التاريخية

وزير الخارجية: ندعم لبنان وأمنه وسيادته واستعادة مؤسساته لدورها الفاعل

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن موقف الأردن من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي يريده جميعا.

وأضاف الصفدي، في إحاطة له أمام مجلس النواب، الاثنين، أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير، مشيرا إلى أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لن تحل سلاما ولا أمنا للمنطقة.

وتابع الصفدي “أي كلام عن الوطن البديل لا نقبله وسنستمر بالتصدي له”.

وأوضح أن الأردن مستمر في التعامل مع التحديات منطلقا من ثوابته بدعم القضية الفلسطينية، وحماية حقهم في السيادة وبناء دولتهم المستقلة.

وبين أن الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة، لافتا إلى أن أولويتنا في هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن الأردن بمتابعة من جلالة الملك مستمر بقيادة جهود لا تنقطع لإيصال المساعدات إلى غزة.

وبين أن الأردن يعمل مع كل شركائه في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام.

وأكد الصفدي أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأشار إلى أن طريق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفقًا لحل الدولتين واستنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

من ناحية أخرى، قال الصفدي، إن هنالك ثمة متغيرات في المنطقة خاصة فيما يتعلق بسوريا ولبنان.

وقال الصفدي، إن الأردن لسوريا سند وداعم في هذه المرحلة التاريخية.

وأضاف أننا ندعم لبنان وأمنه وسيادته واستعادة مؤسساته لدورها الفاعل.