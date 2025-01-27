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افتتاح مركز تدريب موظفي بنك القاهرة عمان بحلة جديدة

منذ 34 ثانية
افتتاح مركز تدريب موظفي بنك القاهرة عمان بحلة جديدة

وطنا اليوم:تماشيا مع الاهداف الاستراتيجية لإدارة بنك القاهرة عمان، وتعزيزا لمواصلة تطوير الموظفين وبناء القدرات والمهارات لديهم، سيما ان الموظفين من اهم عناصر النجاح للمؤسسة، افتتح في بنك القاهرة عمان بمبنى الادارة العامة، بوادي صقرة مركز تدريب موظفي بنك القاهرة عمان والذي تم تجديده وتحديثه بشكل كامل خلال عام 2024.
الجدير بالذكر انه تم تجهيز المركز باستخدام اخر المستجدات التكنولوجية وأحدث الأجهزة والشاشات التفاعلية، إضافة إلى قاعات تدريبية متكاملة صُممت لتوفير بيئة تعليمية مريحة ومثمرة، فضلا عن دورات ومناهج تطابق البيئة المصرفية المعاصرة.
وحرصًا على تعزيز الكفاءة والفعالية، تم استحداث الفرع الافتراضي داخل المركز الذي يُحاكي بيئة العمل الحقيقية، مما يتيح للمتدربين تجربة عملية تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة التحديات المهنية والعملية.
سعت ادارة البنك الى هذا التطوير ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الاستثمار في الكوادر العاملة والوقوف على سوية عملها ورفع مستوى الأداء العام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب والتطوير المهني.
يُعد مركز التدريب الجديد خطوة رائدة تعكس رؤية بنك القاهرة عمان في تقديم خدمات مصرفية متميزة ترتكز على تأهيل فريق عمل متطور وقادر على تلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية.


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