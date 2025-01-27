وفاتان و7 إصابات بحوادث تصادم في عمان

وطنا اليوم:توفي شخصان واصيب اثنان آخران بحادث تصادم وقع بين مركبتين في القويسمة فجر اليوم الاثنين، ما قبل جسر المرسيدس باتجاه منطقة سحاب.

وقال مندوب إدارة السير عبر اذاعة الأمن العام، إنه تم تشكيل لجنة لتحديد سبب الحادث بمخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ والمسير بسرعة تزيد عن الحد المقرر بمقدار 10 ولغاية 30 كم/ساعة من قبل سائق المركبة الثانية، حيث انحرفت المركبة الثانية القادمة من جسر أبو علندا باتجاه جسر المرسيدس يساراً باتجاه المسرب المعاكس، وتصادف ذلك مع قدوم المركبة الأولى، مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأضاف، أن حادث تصادم آخر وقع بين 4 مركبات عند شارع الامير علي ونتج عنه 4 اصابات تم اسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما علل سبب الحادث أيضا بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وبدوره قال مندوب ادارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تدهور وصدم على الطريق العام اصابة متوسطة تم اسعافها الى مستشفى التوتنجي.

ودعت الإدارات المرورية السائقين إلى اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الطريق في ظل الظروف الجوية السائدة، والالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك .