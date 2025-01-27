جماعة عمان تدعو الاردنيين للتسلح بالصبر لمواجهة خطط ترامب

وطنا اليوم:دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل الاردنيين الى رص صفوفهم والالتفاف حول وطنهم وقيادتهم، لمواجهة مخاطر المرحلة التي نعيشها، والتي صارت ملامحها واضحة جلية، واخرها دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير ابناء قطاع غزة إلى الاردن ومصرٍ،

واضافت الجماعة في بيان اصدرته اليوم :ان على الأردنيين ان يتسلحوا بسلاح الصبر، والقدرة على تحمل المشقة، لكسر كل محاولات ابتزازهم من خلال محاولات تجويعهم وحصارهم افتصاديا،وهو سلوكا اعتدناه من الاردنيين في كل المواقف الصعبة،

كما دعت الجماعة في بيانها الاردنيين إلى صم آذانهم عن كل الإشاعات والاقاويل التي ستنشط، في هذه المرحلة لنشر البلبلة في صفوفهم، وهز ثقتهم بأنفسهم وبدولتهم.

واختتمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بيانها بدعوة الاردنيين الى ان يعلن كل منهم أفرادا مؤسسات مجتمع مدني كل بطريقته وباللغات الاجنبية التي يتقنها الى اعلان رفضهم لمخطط ترامب المتماهي مع مخططات العدو الاسرائيلي، مع ظل، حدة الصف لحماية الوطن والذات