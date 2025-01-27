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بن غفير: جنودنا لم يقاتلوا ولم يضحوا بحياتهم في غزة للسماح بهذه الصور

منذ 21 ثانية
بن غفير: جنودنا لم يقاتلوا ولم يضحوا بحياتهم في غزة للسماح بهذه الصور

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير:ليس هذا ما يبدو عليه النصر المطلق بل الاستسلام التام.
واكد ان عودة السكان إلى شمال قطاع غزة صورة لانتصار حماس وجزء مهين آخر من الصفقة غير الشرعية
واضاف : جنودنا لم يقاتلوا ولم يضحوا بحياتهم في قطاع غزة من أجل السماح بهذه الصور يجب أن نعود إلى الحرب وندمر كل شيء.


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