بن غفير: جنودنا لم يقاتلوا ولم يضحوا بحياتهم في غزة للسماح بهذه الصور

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير:ليس هذا ما يبدو عليه النصر المطلق بل الاستسلام التام.

واكد ان عودة السكان إلى شمال قطاع غزة صورة لانتصار حماس وجزء مهين آخر من الصفقة غير الشرعية

واضاف : جنودنا لم يقاتلوا ولم يضحوا بحياتهم في قطاع غزة من أجل السماح بهذه الصور يجب أن نعود إلى الحرب وندمر كل شيء.