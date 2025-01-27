بيان صادر عن لجان الخدمات والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة

وطنا اليوم:أعلنت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر عن رفضهم القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب والتي تشير الى تهجير قسري للفلسطينيين الى الأردن، مؤكدين ان هذه التصريحات منحازة لليمين الصهيوني المتطرف مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية التي تؤكد بأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين وترفض التهجير القسري الذي يرمي الى تصفية القضية الفلسطينية كما أن الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد.

وأكدوا على أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذي نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في كافة المحافل هو السبيل الوحيد من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وثمن لجان المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني جهود جلالة الملك منذ بدء الحرب على غزة وكسره للحصار عليها من خلال إمدادها بالمساعدات عبر الانزالات الجوية رغم القصف المتواصل على غزة بالإضافة الى المستشفيات الميدانية المجهزة بالكوادر الطبية والمعدات اللازمة ولا تزال المساعدات مستمرة من خلال قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات دعما للشعب الفلسطيني الشقيق