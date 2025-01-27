النازحون في غزة يبدأون رحلة العودة إلى شمال القطاع

وطنا اليوم:بدأت زحوف النازحين الفلسطينيين بالعودة صباح الاثنين من جنوب قطاع إلى شماله، في كسر واضح لمخطط التهجير الذي فشلت في تطبيقه حكومة الاحتلال على مدار أكثر من 15 شهرا من العدوان المتواصل.

ومع دخول وقف إطلاق النار يومه التاسع على التوالي، احتشد مئات الآلاف من النازحين على طول الطريق الساحلي “شارع الرشيد، الواصل بين جنوب قطاع غزة، وشماله، وبدأو بالعبور من منطقة “محور نتساريم”، والتي انسحبت منها قوات الاحتلال، عند الساعة السابعة من صباح اليوم، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان مقررا أن يعود النازحون صباح السبت الماضي، لكن قوات الاحتلال خرقت الاتفاق، ومنعتهم من العودة، لكنها عادت وسمحت بعودتهم بعد أن تمكن الوسطاء من حل الأزم.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بأن قوات الجيش بدأت الانسحاب من محور نتساريم (وسط) الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، والذي أنشأه جيش الاحتلال مع بدء عمليته البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان جيش الاحتلال أعلن، في وقت متأخر مساء أمس، السماح بعودة الفلسطينيين المهجرين من شمال قطاع غزة إلى منازلهم ابتداء من صباح اليوم الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي (8:00 بتوقيت مكة المكرمة).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -في بيان- إن الجيش سيسمح بعودة الفلسطينيين مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم، ومن خلال شارع الرشيد (غرب) بدءا من الساعة 07:00 صباحا.

وأضاف أدرعي “سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين (شرق) من الساعة 09:00 صباحا (10:00 بتوقيت مكة المكرمة)”.

تحذيرات إسرائيلية

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من “الاقتراب من قوات الجيش في كل أماكن انتشارها وتمركزها في منطقة جنوب القطاع، ومن معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا”.

كما حذر من “ممارسة السباحة والصيد والغوص والدخول إلى البحر خلال الأيام المقبلة”.

وجاء بيان أدرعي بعد أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من مساء أمس، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين، بينهم أربيل يهود، مقابل السماح للمهجرين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع.

ومساء أمس أيضا، أعلنت قطر أنه في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم “يهود” واثنين من الأسرى الإسرائيليين قبل الجمعة القادم، كما ستقوم حماس بتسليم 3 أسرى إضافيين السبت وفقا للاتفاق.

و‏في المقابل، تتضمن التفاهمات -وفق البيان- أن “تسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداء من صباح الاثنين بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع”.

ومن جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان، مساء أمس- إنها سلمت الوسطاء قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم طيلة المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكان نتنياهو رهن عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة إلى شمال القطاع بالإفراج عن “يهود” وفق بيان صادر عن مكتبه.

ويكمن الخلاف الأساسي في تصنيف هذه الأسيرة، فبينما تصر المقاومة الفلسطينية على أنها تُعد “عسكرية” تصر إسرائيل على أنها “مدنية” وفق إعلام إسرائيلي.

ويوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة القاهرة والدوحة وواشنطن.

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل -بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025- إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.