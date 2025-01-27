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بعد حريق منتجع التزلج.. تركيا تعتقل 15 شخصًا

منذ 6 دقائق
بعد حريق منتجع التزلج.. تركيا تعتقل 15 شخصًا

وطنا اليوم_ذكرت وسائل إعلام رسمية في تركيا اليوم الأحد‭‭ ‬‬أن السلطات التركية ألقت القبض على 15 شخصا في إطار التحقيق في حريق أسفر عن مقتل 78 شخصا وإصابة العشرات في منتجع للتزلج في جبال بولو في وقت سابق هذا الشهر.

 

وأثار الحريق دعوات للمساءلة والإصلاح، وقال خبراء مستقلون إن فندق جراند كارتال، في منتجع كارتال كايا للتزلج في غرب تركيا، يفتقر إلى تدابير السلامة الأساسية من الحرائق.

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت إن القضاء التركي يعمل على معاقبة كل المسؤولين عن الحادث. وتعهدت إدارة الفندق بالتعاون الكامل.

 

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، وهي وكالة رسمية، اليوم الأحد أن مالك الفندق ومديره و12 آخرين اعتقلوا في إطار لتحقيق. وأضافت أن الإجراءات القضائية مستمرة مع نائب رئيس بلدية إقليم بولو ورئيس إدارة الإطفاء المحلية، بينما تم إطلاق سراح ستة آخرين بشروط معينة.

 

بدأ الحريق في طابق المطعم بالمبنى المؤلف من 12 طابقا، والذي كان يقطنه 238 ضيفا مسجلا، حوالي الساعة 3:30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء. وأجبر الحريق نزلاء الفندق المذعورين على القفز من النوافذ في منتصف الليل.


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