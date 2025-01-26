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اصابة لبنانيين بنيران الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة إلى الجنوب

منذ دقيقتان
اصابة لبنانيين بنيران الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة إلى الجنوب

وطنا اليوم_اصيب عدد من اهالي القرى اللبنانية المتاخمة للحدود مع اسرائيل، بنيران الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاحد، لدى محاولتهم العودة الى قراهم مع انتهاء مهلة 60 يوما لوقف إطلاق النار.

وافاد مصدر امني لبناني، إن “اهالي بلدتي كفركلا والطيبة تجمعوا عند مداخل البلدة واصروا على تجاوز حواجز الجيش اللبناني للعودة إلى منازلهم، فقام الجيش الاسرائيلي بإطلاق النار باتجاههم، ما ادى إلى اصابة عدد منهم بجروح”.

وقامت مسيرة إسرائيلية بإلقاء عدة قنابل بالقرب من تجمع اهالي وابناء ميس الجبل واطلقت النار ترهيبا، فيما اعتقل الجيش الاسرائيلي شابين من بلدة حولا.

واضاف المصدر، وضع الجيش الاسرائيلي سواتر ترابية في منطقة وادي الحجير لمنع الاهالي من الدخول إلى قراهم.

وشهدت مداخل القرى والبلدات في القطاعين الغربي والاوسط في الجنوب منذ ساعات الفجر مع بدء نهاية المهلة لوقف اطلاق النار، تجمعات لعدد من الاهالي الذين وصلوا إلى العديد من الاحياء الامنة في بلداتهم الجنوبية، فيما تعمل وحدات الجيش اللبناني على رعاية الوافدين.

 


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