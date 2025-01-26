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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو رخية والحاج حسن

منذ ساعة واحدة
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو رخية والحاج حسن

وطنا اليوم_عمان 26 كانون الثاني 2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة أبو رخية بوفاة وليد عبدالله أبو رخية، وإلى عشيرة الحاج حسن بوفاة أمل موسى الساكت، أرملة المرحوم وليد الحاج حسن. 

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي أبو رخية والحاج حسن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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