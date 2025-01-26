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الحنيطي يزور لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع

منذ دقيقتان
الحنيطي يزور لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع يحظى باهتمام ورعاية ملكية سامية مستمرة من خلال تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة ولديه الإمكانيات والقدرات والجاهزية العالية على الانفتاح والانتشار السريع من خلال ما أظهره من الاحترافية والتميز في تنفيذ المهام والواجبات.
وأضاف اللواء الركن الحنيطي أن لواء التدخل السريع يعتبر الرديف القوي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، بفضل ما يتميز به من مرتبات مدربة ومؤهلة تدريباً عسكرياً عالياً، مؤكداً أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية وستبقى سداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني، وأن حماية المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها هو الواجب الأسمى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، إلى قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع وكان في استقباله قائد اللواء.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد اللواء حول الامكانيات العملياتية وسير العملية التدريبية والمهام والواجبات التي ينفذها، وصولاً باللواء ومرتباته إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.
وشاهد اللواء الركن الحنيطي معرضاً عسكرياً ضم عدداً من الأسلحة والمعدات والآليات الحديثة والمتطورة المستخدمة في اللواء، وما طرأ عليها من تعديل وتطوير لتنفيذ الواجبات المسندة له.
وفي نهاية الزيارة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، نقل اللواء الركن الحنيطي اعتزاز وثقة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهم مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والاستعداد والجاهزية العالية التي وصل إليها اللواء، والجهود الكبيرة التي يبذلونها في تنفيذ الواجبات الموكولة لهم.
يشار إلى أن اللواء تأسس عام 2014 بمستوى كتيبة لقوة رد الفعل السريع، وفي عام 2017 أصبحت بمستوى لواء يضم كتيبة التدخل السريع/91، وكتيبة التدخل السريع/ 81، وكتيبة التدخل السريع / 61 المغاوير، كما يضم اللواء العنصر النسائي للمساعدة في أداء الواجبات المنوطة به.


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