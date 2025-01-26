الأردن يسمح للأجانب المقيمين بعدة دول بدخول أراضيه دون موافقة مسبقة

وطنا اليوم:اتخذت وزارة الداخلية قررا يسمح للرعايا الأجانب والرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واستراليا واليابان، وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة؛ شريطة حصولهم على إقامة سارية المفعول في تلك الدول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في إحدى تلك الدول، وليس كما كان معمول به سابقاً حيث كان يشترط أن تكون مدة الإقامة ستة أشهر.

كما شمل هذا القرار المقيمين في كافة الدول الاوربية بعد ان كان مقتصرا بشكل كبير على المقيمين في دول الاتحاد الاوروبي ، وشمل هذا القرار الرعايا السوريين المقيمين في الدول الاوربية بعكس ما كان معمول به سابقا.

وتأتي هذه القرارات استكمالاً للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بهدف تنشيط الحركة السياحية بمختلف أشكالها واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح ورجال الأعمال والمستثمرين وفي إطار المراجعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة والتي تتضمن إعادة النظر في العديد من الإجراءات المتخذة من قبلها بهذا الشأن، وبما يخدم الصالح العام، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من محركات لها علاقة باستقطاب الاستثمار الأجنبي وترسيخ الأردن كوجهة سياحة عالمية في مجالات السياحة المختلفة (الثقافية والطبيعية، والسياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة المؤتمرات، وكذلك صناعة الأفلام).

وفي بيان صحفي صدر عن الوزارة هذا اليوم الأحد، تم التأكيد على معاملة الرعايا العرب الذين لا زالوا بحاجة الى موافقة مسبقة لدخول اراضي المملكة والمقيمين منهم في الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى موافقة مسبقة الدخول إلى المملكة بنفس معاملة مواطني تلك الدول، شريطة حصولهم على إقامات سارية المفعول لمدة أربع أشهر.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات مبنية على أسس ومنهجية عنوانها المصلحة العليا للدولة والتي تم فيها مراعاة كافة الجوانب التي تخدم منظومة الامن الوطني الشامل.

وفي ذات السياق، تمت الإشارة في البيان الصحفي الصادر عن الوزارة إلى السماح لحاملي تأشيرة الشنغن والتأشيرة الأمريكية بالدخول إلى اراضي المملكة وبغض النظر عن كونهم قد استخدموا هذه التأشيرات للدول التي أصدرتها أم لا.

والتأكيد كذلك على منح من يحصل على تأشيرة دخول إلى المملكة لمدة خمس سنوات وعدة سفرات إذن اقامة لمدة ثلاثة أشهر من خلال المركز الحدودي عند كل سفرة دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الأمنية.

كما أكدت الوزارة في البيان الصادر عنها بانه يتم السماح لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم الأردنيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المرافقين لكفلائهم من رعايا تلك الدول بالدخول الى المملكة برفقة اصحاب العمل والحصول على اقامة مؤقتة من خلال المراكز الحدودية لمدة ثلاثة أشهر ويأتي ذلك تسهيلا على المغتربين الأردنيين وكذلك الحال بالتسهيل على اشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بزيارة المملكة.