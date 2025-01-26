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بعد فراق 14 عاماً.. سامر المصري يلتقي والدته في سوريا

منذ 18 ثانية
بعد فراق 14 عاماً.. سامر المصري يلتقي والدته في سوريا

وطنا اليوم:وصل النجم السوري سامر المصري إلى سوريا بعد 14 عامًا من الغياب، والتقى بـ والدته وسط حالة من الفرحة التي تلاقاها منذ وصوله إلى المطار، حيث نشرت صور له على مختلف حساسبات السوشيال ميديا مع والدته، وهو يقبل يدها، وأثناء الاحتفال بوصوله.
وكان قد نشر النجم السوري سامر المصري فيديو على حسابه على موقع الصور إنستجرام وعلق عليه قائلاً: “عاشت سوريا حرة”، كما صرح المصري في الفيديو قائلا: “استنينى يا أمي استنينى، أخيرًا رح أشوفك يا أمي، 14 سنة يا أمى، مبروك يا سوريا مبروك مبروك، مبروك يا أهل سوريا، مبروك يا كل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا، الرحمة للشهداء اللى ضحوا من أجل سوريا”.
وفي نفس السياق أعرب الفنان جمال سليمان عن سعادته بالرجوع إلى بلده سوريا بعد 13 سنة، وقال خلال فيديو له على صفحة فيس بوك: شعور غريب إنى أرجع على بلدي بعد غياب 13 عامًا، وشعرت أنهم 100 سنة، مؤكدًا أن لهفة السوريين وسعادتهم شيء هائل.
وأضاف سليمان: عندى أمل كبير أن الأوضاع ترجع على أصلها، على الرغم من تخوف بعض السوريين بالحوادث وغيرها.


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