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العمال يرفض مشاريع التهجير ويطالب بدعم الشعب الفلسطيني في معركة اعادة الإعمار واعلان الدولة

منذ دقيقتان
العمال يرفض مشاريع التهجير ويطالب بدعم الشعب الفلسطيني في معركة اعادة الإعمار واعلان الدولة

وطنا اليوم:يرفض حزب العمال مشاريع تهجير الفلسطينيين من ارضهم ويطالب الدول العربية والإسلامية بتوظيف أدواتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للضغط على إدارة ترمب والسماح بإدخال المساعدات إلى غزة لإعادة إعمارها ودعم صمود الغزيين على ارضهم وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وضخ المليارات في عصب الاقتصاد الفلسطيني لإعادة بناء ما تهدم وإيجاد فرص عمل وفرص للحياة على الارض الفلسطينية.

كما يطالب النظم العربية الرسمية بالضغط لإبقاء المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة وباقي الأراضي المحتلة، لأنها الأداة الأهم في افشال مخططات اليمين الاسرائيلي والحركة الص.ه.ي.و.ن.ي.ة
وعدم السماح لحكومة الكيان بابتزاز الشعب الفلسطيني وإخراج مقاومته واستبدالها بسلطة خانعة ومتعاونة مع الاحتلال بتوظيف اعادة الإعمار اداة لما فشل الكيان وداعموه في تحقيقه بحرب الإبادة التي تحللت من كل القيم والقوانين والأعراف


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