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العبدلي تُسهِم إيجابيًا في البيئة والمجتمع من خلال مبادرة “زرعنا شجرة باسمك”

منذ دقيقتان
العبدلي تُسهِم إيجابيًا في البيئة والمجتمع من خلال مبادرة “زرعنا شجرة باسمك”

وطنا اليوم:لتؤكّد مجدّدًا التزامها بالإسهام في حماية البيئة ودعم المجتمع، نفذت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، نشاطًا لزراعة الأشجار ضمن مبادرتها “زرعنا شجرة باسمك” بالشراكة مع أمانة عمّان الكُبرى، جمعت خلاله المتطوعين من موظفي الشركة وموظفاتها ظهر يوم السبت الموافق 25 كانون الثاني في المساحات الخضراء للإسهام في زراعة الأشجار، ضمن أجواء مليئة بروح التعاون والحماس نحو تحقيق هدفٍ مستدام وأثر إيجابي.

جاءت هذه المبادرة لتعزز الاستدامة البيئية من خلال زيادة المساحات الخضراء ضمن المجتمع الأردني، مما يُساعد في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، إلى جانب تعزيز العمل الجماعي بين الموظفات والموظفين، وتوحيد جهودهم ودعم الروابط فيما بينهم، وتعزيز شعورهم بالإنجاز، فضلًا عما تحققه لهم المشاركة من فوائد لتعزيز صحتهم الجسدية والعقلية من خلال تغيير روتين العمل وممارسة النشاط البدني والتواجد في الهواء الطلق.

تعكس هذه الفعالية جهود شركة العبدلي للاستثمار والتطوير الهادفة إلى تقديم نموذج يُحتذى به في المسؤولية البيئية والمجتمعية، وإيجاد مجتمع متوازن وواعٍ بيئيًا، ودعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية


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