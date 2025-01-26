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عاجل.. ترامب : يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين

منذ 4 ساعات
عاجل.. ترامب : يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين

وطنا اليوم_قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في أزمة إنسانية، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وقال ترمب عن اتصاله يوم السبت مع الملك عبدالله الثاني: “قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا”.

وأضاف: “أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا”، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد.

وأوضح ترمب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية “إير فورس وان” في رحلة له من لاس فيغاس إلى ميامي، أن وجهته الخارجية الأولى “قد تكون السعودية” على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأميركيين بزيارة بريطانيا أولا.


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