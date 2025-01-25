القسام”: حرصنا على حسن معاملة أسرى الاحتلال وفق تعاليم الإسلام

وطنا اليوم_أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها وجهت مقاتليها إلى حسن معاملة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينما سعت دولتهم باستمرار إلى قتلهم.

جاء ذلك على لسان عضو المجلس العسكري لكتائب القسام، عز الدين الحداد، خلال حلقة من برنامج “ما خفي أعظم” الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية مساء الجمعة، تحت عنوان “الطوفان”.

وتناولت الحلقة هجوم “طوفان الأقصى” الذي نفذته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلال هذا الهجوم الذي استهدف، آنذاك، قواعد للجيش الإسرائيلي ومستوطنات بمناطق متاخمة لغزة، تمكنت الفصائل الفلسطينية من أسر نحو 251 إسرائيليا، كثير منهم عسكريون، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.

وعن تفاصيل عمليات الأسر وتأمين الأسرى في ظل حرب الإبادة على غزة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مدى أكثر من 15 شهرا، قال الحداد: “قمنا بتأمين عمليات الأسر ضمن مسارات مُعدة مسبقا بعيدا عن أعين الاحتلال وتقنياته المتطورة”.

وأضاف: “كان توجيهنا بحسن معاملة الأسرى وفق تعاليم الإسلام. وحرصنا على حياة أسرى العدو ومعاملتهم معاملة حسنة”.

واستدرك: “في المقابل قرر عدوّنا قتلهم منذ اليوم الأول، واستمر في قتلهم حتى يومنا هذا”، موردا في هذا الصدد بعض الشواهد على ذلك.