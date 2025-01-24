أبو عبيدة يعلن أسماء المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن السبت

وطنا اليوم:أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة تسلم إسرائيل قائمة بأسماء المجندات الأسيرات في غزة، اللواتي سيتم الإفراج عنهن غدا السبت ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وذكر مكتب نتنياهو أنه: “وصلتنا القائمة، وسنرد عليها رسميا لاحقا”.

ونشر الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة تغريدة جديدة، فيما يتعلق بالافراج عن محتجزات ضمن الدفعة الثانية.

وقال أبو عبيدة، إنه في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج، السبت الموافق 25-01-2025م عن المجندات، كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج.