بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أبو عبيدة يعلن أسماء المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن السبت

منذ 6 ساعات
أبو عبيدة يعلن أسماء المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن السبت

وطنا اليوم:أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة تسلم إسرائيل قائمة بأسماء المجندات الأسيرات في غزة، اللواتي سيتم الإفراج عنهن غدا السبت ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.
وذكر مكتب نتنياهو أنه: “وصلتنا القائمة، وسنرد عليها رسميا لاحقا”.
ونشر الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة تغريدة جديدة، فيما يتعلق بالافراج عن محتجزات ضمن الدفعة الثانية.
وقال أبو عبيدة، إنه في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج، السبت الموافق 25-01-2025م عن المجندات، كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:02

توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون السياحي والثقافي

20:36

المشاقبة والخالدي ينهيان أزمة معلمي الإضافي في مخيم الزعتري

20:21

الاحتلال ينكل بعائلة الأسير الزبيدي في مخيم جنين

19:47

الأولى بعد الإبادة.. صلاة جمعة وتشييع قياديين بحماس في غزة

19:39

الجيش السوداني يفك الحصار عن القيادة العامة وسلاح الإشارة

19:33

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوساطة طائرة مسيّرة

19:21

الحموري يعلن عن إطلاق منحة الشهيد الطبيب البرش

19:03

الجغبير: الاهتمام الملكي منح الصناعة الدافعية لمواصلة تطوير الإنتاج

16:46

غزة تسارع الوقت لتوفير المياه الصالحة للشرب

16:32

صورة ماسك المثيرة للجدل تظهر من جديد على مصنع تسلا في برلين

16:22

انطلاق أول شاحنة خضار من الأردن إلى ألمانيا عبر سوريا لأول مرة منذ 14 عاما

16:13

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وفيات
وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-1-2025