غزة تسارع الوقت لتوفير المياه الصالحة للشرب

وطنا اليوم:أعلنت سلطة المياه الفلسطينية، أن طواقمها الفنية تواصل لليوم السادس على التوالي عملية حصر الأضرار المائية في شمال غزة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

وأكدت سلطة المياه في بيان لها، اليوم الجمعة، أن طواقمها تواجه صعوبات أمام الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي بسبب حجم الدمار الهائل للأحياء السكنية والبنى التحتية والشوارع المؤدية إليها ولا سيما وأننا في فصل الشتاء، في حين أن هناك نقص كبير في المعدات والآليات الثقيلة والوقود الخاص بها للعمل على إزالة الركام وفتح ممرات إنسانية لتسهيل عمليات الفحص والتقييم.

وأوضحت، أن طواقمها الفنية تمكنت من الوصول لمحطة تحلية مياه البحر شمال غزة وإجراء تقييم فني أولي لحجم الأضرار التي لحقت بها، إذ تبين وجود أعطال فنية جسيمة في الأجزاء الكهربائية والإلكتروميكانيكية في جميع المراحل والوحدات العملياتية للمحطة، بالإضافة إلى قيام الاحتلال بتجريف كامل لبعض المكونات الأساسية للمحطة والتي أدت إلى تدمير خمسة آبار تغذية من مياه البحر، وخط المدخل للمحطة، إضافة إلى تدمير مولدين للطاقة، ومضخة وخط المياه الراجعة، وايضاً تدمير الأسوار الخارجية، ومضخات خط المخرج.

يشار إلى أن جميع الأضرار التي تم رصدها كانت بشكل رئيسي بسبب استخدم جيش الاحتلال المحطة كمركز تجمع عسكري لقواته بهدف تدمير قطاع المياه بشكل ممنهج.

وأكدت سلطة المياه، أن هذه المحطة تعد الوحيدة في منطقة شمال وادي غزة وتغطي كامل الأحياء الغربية الشمالية لمدينة غزة بقدرة إنتاجية 10,000 كوب/يوميا، حيث لا يوجد بدائل تغطي حجم هذا الاحتياج مع صعوبة حفر آبار مياه نتيجة تملح الخزان الجوفي بنسب عالية بمياه البحر في المناطق الغربية للمدينة.

وشددت، أن الأضرار التي لحقت بمحطات التحلية تفاقم صعوبة الوضع المائي في قطاع غزة لأنها المصدر الوحيد الآمن لتزويد المواطنين بمياه صالحة للشرب.

ولفتت إلى أنها كانت قبل العدوان تعمل على توسعة طارئة للقدرة الإنتاجية لمحطة التحلية لرفع قدرتها الانتاجية إلى 12,500 كوب/يوميا بغرض توسيع نطاق التغذية للأحياء الغربية لجباليا وبيت لاهيا والتي تعاني ذات المشكلة في الخزان الجوفي.

وفي سياق متصل، أفادت سلطة المياه بأنها ستقوم بتوفير وتركيب عشر محطات تحلية متنقلة في مناطق الوسط والجنوب لقطاع غزة بالتعاون مع مصلحة مياه الساحل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولفتت إلى أن السعة الانتاجية لهذه المحطات تصل إلى 25 متر مكعب/ساعة لكل منها، وبالتالي سيتم انتاج 250 متر مكعب بواقع 10 ساعات عند بدء عملية التشغيل.

وأوضحت، أنها ستعمل على دراسة المواقع المناسبة لمثل هذا النوع من المحطات في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.، حيث أنها تمتاز بعملها وفق نظام هجين يجمع بين النظام الشمسي والمولدات الكهربائية مع توفير الأنظمة كجزء من عملية تشغيل المحطات.

وأشارت، إلى أن عملية تركيب محطات التحلية المتنقلة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتوفير حلول طارئة وعاجلة لضمان استمرارية توفير مياه صالحة للشرب لجميع المواطنين.

وأدت عمليات التدمير الممنهجة والواسعة التي لحقت بمرافق المياه، بما في ذلك الآبار والخزانات والشبكات، إلى فقدان إيصال المياه النظيفة إلى المجتمعات المدنية والمخيمات المجاورة، سواء للنازحين أو المقيمين.