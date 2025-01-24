انطلاق أول شاحنة خضار من الأردن إلى ألمانيا عبر سوريا لأول مرة منذ 14 عاما

وطنا اليوم:انطلق أول شاحنة خضار من سوق العارضة المركزي اليوم متجها إلى ألمانيا عن طريق سوريا ” معبر باب الهوى”، بحسب رئيس جمعية الاتحاد لمصدري ومستوردي الخضار والفواكه سليمان الحياري.

وبين الحياري أن البراد تم تحميله من سوق العارضه المركزي في الغور بعدة أنواع من الخضار منها الكوسا والبذنجان والخيار إيذانا بعودة التصدير إلى أوروبا عبر سوريا بعد انقطاع دام زهاء 13 عاما بجهود من الجمعية .

وقال الحياري أن السوق السورية تعد شريان حياة للمزارع الأردني وخصوصا في وادي الأردن، كونه أحد أهم الأسواق الرئيسة، وطريق عبور للعديد من الأسواق الأخرى كتركيا ولبنان ودول أوروبا الشرقية.

واضاف أن ثلث صادرات الخضار الأردنية التي تقدر بحوالي 3000 طن يوميا كانت تصدر إلى سورية، ومنها للأسواق الخارجية، وأن توقفها عام 2011 ألحق ضررا بالغا بكافة مكونات القطاع الزراعي.

واشار إلى أن استعادة السوق السوري مهم جدا لمزارعي وادي الأردن؛ لأنه يمثل السوق الرئيسي للصادرات الزراعية الشتوية.

واعتبر أن عودة التصدير من شأنها إنعاش الموسم الزراعي، حيث أن ميزة السوق السوري تتمثل بأن كلف التصدير قليلة مقارنة بسبل التصدير الأخرى كالتصدير الجوي والبحري.

وبين أنه تم حتى الآن تصدير ما يزيد على 1500 طن من مختلف أصناف الخصار إلى السوق السورية، والكميات مرشحة للارتفاع.